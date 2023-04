Morte di una donna di 82 anni, i familiari: “Non è deceduta per Covid”

In merito al decesso di una donna di 82 anni avvenuto di recente all’ospedale Cardarelli di Campobasso, che è stato riportato nel bollettino Covid dell’Asrem di ieri 3 aprile ripreso anche dal nostro giornale nell’ambito di un articolo sulla situazione epidemiologica, secondo una comunicazione giunta in redazione da parte dei familiari la donna non sarebbe morta per Covid.

Precisiamo che la notizia da noi data non è frutto di una mera ricostruzione giornalistica, ma è stata attinta da informazioni ufficiali contenute nel bollettino quotidiano pubblicato da Asrem e consultabile da chiunque sul sito dell’Azienda Sanitaria.

Non è stata fatta inoltre menzione delle generalità della donna.

Quanto riportato sopra è dovuto per la corretta ricostruzione dei fatti.

In basso riproponiamo la schermata del bollettino ufficiale Asrem.