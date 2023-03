Morte di un molisano a Pisa, a giorni i funerali

La morte di un giovane uomo lascia sempre un dolore intenso in chi lo ha amato. La più grande sofferenza è quella di un genitore che sopravvive al proprio figlio.

Come quella della madre e del padre e di tutta la famiglia di Marco D’Amico, ingegnere di 33 anni, cittadino di Matrice, rinvenuto cadavere nella sua casa di Pisa, la città dove si era laurato e lavorava.



Una morte che non ha preannunciato preavvisi, che ha spento una vita nel pieno dei suoi anni, forse quelli più belli.

No c’è certezza, ma pare che sia stato necessario per prassi eseguire l’esame autoptico i cui risultati non verranno resi noti a breve termine.

I funerali dovrebbero tenersi a Matrice martedì prossimo al netto dell’autorizzazione del magistrato che ha disposto l’autopsia.

Resta la certezza in chi ha conosciuto Marco, che è volata in cielo una persona speciale.