Morte di Lorenzo Gliottone, c’è un indagato per omicidio stradale

Autopsia questa mattina al Veneziale di Isernia sul corpo di Lorenzo Gliottone, il ventenne di Monteroduni deceduto l’altra sera in un incidente stradale le cui modalità sono ancora al vaglio dei Carabinieri.

Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, passo propedeutico all’esame autoptico di Lorenzo. Fascicolo in cui è stato iscritto come indagato uno dei giovani coinvolti nell’incidente mortale assistito dall’avvocato Francesco Del Basso. Niente autopsia invece per la vittima dell’incidente stradale di Macchia d’Isernia, le cui modalità non hanno sollevato dubbi. Nel pomeriggio i funerali di Gianluca Delfino a Prata Sannita.