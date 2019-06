REDAZIONE TERMOLI

Esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa del senatore Luigi Biscardi. Uomo di grande spessore culturale e politico lascia non solo nella sua Larino ma in tutta la regione e in tutti noi che lo abbiamo conosciuto, un ricordo vivo del suo carisma e della sua personalità. Il mio personale abbraccio va a tutta la famiglia Biscardi e, in particolare, al figlio Giuseppe affinché il ricordo di suo padre possa essere da guida nella sua vita.