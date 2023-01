Morte Benedetto XVI, mercoledì 4 gennaio messa in suffragio nella Cattedrale di Isernia

La diocesi di Isernia-Venafro, dopo essersi unita alla preghiera di papa Francesco e della Chiesa universale per il papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre scorso, e averlo affidato alla misericordia del Padre, accompagnandolo nel suo ultimo viaggio con il suono delle campane, che ha riecheggiato in molte chiese della diocesi, si prepara alla celebrazione comune.

Il vescovo di Isernia-Venafro, Mons. Camillo Cibotti, presiederà una solenne celebrazione eucaristica a suffragio di Benedetto XVI, Papa emerito, mercoledì 4 gennaio, alle 9.30, nella Cattedrale di Isernia.

Anche dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana (Cei) è giunto l’invito alle chiese locali a riunirsi in preghiera e a celebrare la messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI utilizzando opportunamente uno dei formulari proposti dal Messale Romano per le Messe dei defunti «Per il Papa» aggiungendo la dicitura «il Papa emerito Benedetto XVI».