Morte Ambrosio, Tramontano: «Per noi è stato un maestro»

Il cordoglio del capogruppo della Lega in Consiglio comunale

CAMPOBASSO. Il consigliere comunale Alberto Tramontano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Ambrosio, un esempio di impegno civile e amministrativo. «Ricordo le sue tante iniziative consiliari, frutto di studio e approfondimento. Epiche le sue battaglie durante le fasi di approvazione dei bilanci comunali. Michele – ha scritto il capogruppo della Lega in una nota – è stato per noi giovani consiglieri un maestro e un esempio. Non lasciava nulla al caso e all’improvvisazione; aveva un profondo rispetto per il ruolo e le prerogative dei Consiglieri comunali. Se oggi in Consiglio comunale a Campobasso ascoltiamo l’inno di Mameli lo dobbiamo a lui. Il regolamento per la cittadinanza onoraria e per la cittadinanza benemerita li dobbiamo a lui. L’Istituto del Consigliere aggiunto è stato un provvedimento da lui pensato ed elaborato. Queste sono soltanto alcune iniziative che hanno contraddistinto il suo percorso politico. Umanamente Michele non era una persona facile: lo ammiravi o lo guardavi a distanza. Io lo ammiravo – ha concluso Tramontano – con i suoi limiti e con le sue qualità. Era un uomo intelligente. Un vero consigliere comunale, fiero e orgoglioso».