Mortale sulla strada per l’ospedale. Perde la vita una infermiera

E’ di una persona trasferita in pronto soccorso per accertamenti e una purtroppo deceduta il bilancio di un tragico incidente che si è verificato questa mattina, 27 luglio, tra le due gallerie della deviazione che porta all’ospedale Cardarelli che dista solo qualche centinaio di metri dal punto in cui è avvenuto l’incidente. A perdere la vita una infermiera di 60 anni, Marisa Quici le iniziali che lavorava presso il reparto di Medicina del Cardarelli di Campobasso. Ancora non è chiara la dinamica del terribile incidente. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna avesse appena finito il turno di lavoro e stesse procedendo in discesa con la sua auto, una Hunday bianca, quando si sarebbe scontrata frontalmente con un suv che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e per la donna non c’è stato nulla da fare. Ferito in maniera grave il conducente dell’altra auto che è stato trasferito in pronto soccorso al Cardarelli.

