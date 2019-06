Mortale sulla SS16, domani si scioglierà la riserva sull’autopsia

TERMOLI

La Procura della Repubblica di Larino scioglierà domani la riserva sulla possibile restituzione ai familiari della salma di Christian Smisek, il 28enne prematuramente deceduto nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la Ss16. Con molta probabilità il magistrato non disporrà l’autopsia. Nel frattempo proseguono le indagini, affidate alla Polizia stradale del distaccamento di Termoli, utili a ricostruire l’esatta dinamica e le cause che hanno determinato il tragico incidente. Ciò che è chiaro, è che si è trattato di un frontale. La Fiat Punto guidata da Chirstian, di rientro a Termoli dopo il turno allo stabilimento Sevel, sembra abbia invaso la corsia opposta, impattando violentemente contro la Delta guidata da un giovane residente a Campomarino, ora ricoverato in condizioni non critiche all’ospedale San Pio di Vasto. Per lui è stato immediatamente disposto l’alcol test che ha dato esito negativo, scongiurando così l’ipotesi di omicidio stradale per guida in stato di ebbrezza.