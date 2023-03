Mortale sulla Fondovalle, comunità addolorata: “Antonio, un bravissimo ragazzo”

L’incidente verificatosi nella serata di lunedì sulla Statale 645 in cui ha perso la vita il 40enne residente a Gambatesa. Attesa per i funerali.

C’è tanta tristezza nella comunità di Gambatesa per la tragica scomparsa di Antonio Di Iorio, il 40enne originario di Celenza Valfortore, da anni residente nel comune molisano, dove vivono anche i genitori. Il giovane è rimasto vittima dell’incidente verificatosi ieri sera sulla Statale 645 a ridosso del viadotto tra Campodipietra e Toro, tra la sua auto e un altro veicolo (articolo qui).

Antonio aveva passato l’infanzia e frequentato la scuola a Celenza, prima di trasferirsi in Molise con i genitori. Figlio di agricoltori (la madre è di Gambatesa), alcuni anni fa aveva deciso di avviare un’attività di allevamento di ovini sul territorio comunale. Secondo le informazioni raccolte, negli ultimi tempi pare che non frequentasse assiduamente il paese, ragione per cui molti non lo vedevano da tempo. Ma tutti lo ricordano con affetto.

“E’ una grande tragedia, Antonio era un bravissimo ragazzo – le parole del sindaco Carmelina Genovese, raggiunta al telefono. – Quanto accaduto ci induce a riflettere sulla sicurezza sulle strade, sull’attenzione che va posta alla guida ma anche sulla necessità di effettuare maggiori controlli”.

La salma, trasportata all’ospedale Cardarelli, resta a disposizione della Procura che dovrà decidere se disporre l’autopsia o concedere il nulla osta per il rilascio ai familiari che potranno celebrarne le esequie funebri. Nelle prossime ore potrebbe essere resa nota la data del funerale.

In corso, intanto, la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dei Carabinieri.