“Mortal Engines”, un pezzo di Molise sbanca a Hollywood con Antonio Di Iorio

CAMPOBASSO

C’è tanto di Molise in uno degli ultimi colossal ‘sfornato’ da Hollywood. Parliamo di Mortal Engines (Macchine Mortali), del pluripremiato Peter Jackson, le cui musiche portano la firma di uno dei talenti più brillanti di casa nostra: Antonio Di Iorio, 35enne campobassano, compositore e direttore d’orchestra che oramai da un bel pezzo vive e lavora a Los Angeles. Antonio collabora da due anni e mezzo col compositore hollywoodiano Tom Holkenborg (noto anche come Junkie XL, e autore di colonne sonore come Mad Max, Batman vs Superman, Spiderman 2 ed altre). Antonio nello studio di Tom di Los Angeles occupa la prestigiosa e importante posizione di assistente senior esecutivo e compositore aggiuntivo. La sua musica può essere ascoltata in film come The Dark Tower 2017 (La Torre Nera) di Nikolaj Arcel e Ron Howard (Sony/Columbia Picture), Tomb Raider 2018 di Roar Uthaug (Warner Bros./GK Films), Distance Between Dreams 2016 (Red Bull).

La sua carriera sta evolvendo sempre più verso un percorso altamente professionale ben definito, tanto che recentemente con Tom Holkenborg ha lavorato nella composizione della colonna sonora di uno dei film più attesi dell’anno, Mortal Engines 2018 (Macchine Mortali, della MRC e Universal Pictures), film fantascientifico dal budget di 100 milioni di dollari, creato, scritto e prodotto dal premio oscar Peter Jackson (regista delle saghe de Il Signore Degli Anelli, Lo Hobbit e King Kong) in collaborazione con Philippa Boyens e Fran Walsh, portato alla luce dal suo team visionario con a capo il regista Christian Rivers (co-regista storico di Peter Jackson stesso). Il film è tratto dal romanzo omonimo (2001) di Philip Reeve, primo atto di una “Quadrilogia delle Macchine Mortali”.

E qui si inserisce il campobassano Antonio Di Iorio, che ha composto oltre il 60% della colonna sonora di suo pugno, e, in qualità di assistente senior, insieme a Tom ha avuto anche la responsabilità di supervisionare il resto delle musiche, coordinando la stesura completa col resto del team con cui lavora. Tale processo creativo è culminato con la registrazione negli studi in Nuova Zelanda, dove Peter Jackson vive e dove ha i suoi studi, con la performance della New Zealand Symphony Orchestra, magistralmente diretta dallo storico direttore d’orchestra cinematografico Conrad Pope, collaboratore del celebre compositore Hollywoodiano premio oscar John Williams (Star Wars, Indiana Hones, Lo Squalo e molte altre). La stesura della partita musicale ha visto Antonio, Tom ed il resto del team impegnati per mesi, giorno e notte 7 giorni su 7, non solo nella sua realizzazione, ma anche nella continua ed imperterrita revisione dei brani, revisioni richieste dai costanti tagli che venivano operati nel film, rimescolamenti di scene e cambi dell’ultimo secondo, soprattutto a ridosso della registrazione con l’orchestra. Tant’è che spesso e volentieri ci si è ritrovati a dover scrivere un brano da 12 minuti nell’arco di una sola giornata, oppure nel dover ricreare sezioni intere complesse nell’arco di una sola ora per poi consegnare il nuovo materiale al regista e al picture editor. Insomma, un lavoro che può essere affrontato solo con sangue freddo e dedizione totale. Vien da sé che non c’è barlume per avere una vita normale in questo business. Ma gli stimoli costanti e le emozionanti soddisfazioni finali fanno sì che tali sforzi vengono affrontati con ardimento e passione. Quindi, tale processo creativo ha richiesto un dispendio di energie inverosimile, ma ha portato alla realizzazione di un prodotto musicale che, a detta dei massimi esperti in materia, è considerato tra i migliori lavori Hollywoodiani dell’anno. Non a caso la colonna sonora è entrata al primo posto della Black Horse list, una lista speciale che viene subito dopo quella dei candidati agli Oscar per il 2019. Il culmine di tale lavoro è stato la premier del film stesso avvenuta al famosissimo e prestigioso Regency Village and Bruin Theatres in Westwood, Los Angeles, lo scorso 5 dicembre 2018 con la partecipazione in sala del regista, dei produttori, del cast al completo, con acclamazione finale. A tale premier sono intervenuti anche Antonio, Tom, altri del team ed il direttore d’orchestra Conrad Pope.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche del resto del mondo tra il 13 ed il 14 dicembre 2018, e nelle stesse date è stata rilasciata la colonna sonora su tutte le piattaforme digitali e su cd fisico.

Il prossimo lavoro in collaborazione con Tom a cui Antonio ha lavorato è il tantissimo atteso Alita: Battle Angel (Alita: Angelo Della Battaglia, della 20th Century Fox), del regista premio oscar James Cameron (regista di Avatar, Titanic, Terminator ed altri). Il film è in uscita il 14 febbraio 2019. Attualmente Antonio è già all’opera per altri 3 progetti cinematografici insieme a Tom. Insomma ne vedremo, o meglio, ne ascolteremo delle belle.

