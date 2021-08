Morta la 16enne finita in coma dopo l’incidente stradale sulla Sp51

Non ce l’ha fatta la 16enne che nel pomeriggio di ieri, 16 agosto, ha avuto un incidente stradale con l’auto insieme ad altri due amici sulla Sp 51. La Mini sulla quale viaggiavano si è ribaltata finendo fuori strada nei pressi di Villa Livia. La ragazza era stata intubata e trasferita la sera a Pescara con l’ambulanza. Una volta arrivati nel centro abruzzese i medici hanno riscontrato la morte cerebrale della 16enne. Le condizioni critiche in cui versava non hanno lasciato scampo alla giovane che è deceduta.