Era stata investita lo scorso 28 agosto in pieno centro a Termoli, nei pressi della Madonnina, in via Cesare Battisti. Si terranno domani, venerdì 4 settembre alle ore 11 nella Chiesa di San Timoteo, i funerali di Lina De Rosa. L’’80enne dopo due giorni di agonia si è spenta all’Aquila dove era stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale San Timoteo di Termoli. Intanto è stato iscritto sul registro degli indagati, come atto dovuto, il conducente della Fiat 600 che ha investito l’anziana.