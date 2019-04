Morso da una vipera mentre sistema il giardino, ricoverato d’urgenza al Cardarelli di Napoli

REDAZIONE

ISERNIA

Attimi di panico a Montenero Val Cocchiara, dove un uomo è stato morso da una vipera ed è finito in ospedale. L’uomo, originario di Bacoli (Napoli), stava sistemando il giardino della sua abitazione quando è stato morso al dito dall’animale. In un primo momento non ha capito la gravità di quanto accaduto. L’uomo, infatti, ha tentato con una medicazione “fai da te”, stringendo un laccio intorno al dito per evitare che il veleno interessasse il resto del corpo. L’uomo ha continuato nei suoi lavori convinto che il serpente l’avesse solamente sfiorato senza provocargli danni. Ma aveva torto. Dopo un paio d’ore, infatti, ha iniziato ad accusare dolori addominali, sudorazione e nausea. Solo allora ha allertato i soccorsi. Un’ambulanza del 118 lo ha prima trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro e, successivamente, è stato trasferito presso il Centro antiveleni dell’ospedale Cardarelli di Napoli.