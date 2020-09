Dopo un periodo di osservazione in Pronto Soccorso del Veneziale, è stato trasferito in Rianimazione il pensionato settantenne morso da una vipera mentre lavorava nella sua campagna in località Fragnete nei pressi di Isernia. Le sue condizioni dopo l’episodio hanno consigliato il trasferimento in Rianimazione perché l’antidoto contro il veleno di vipera è particolarmente pesante e comporta anche possibili conseguenze.