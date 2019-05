Morso al volto dal suo cane, 15enne finisce in ospedale

AGNONE

Se l’è vista brutta un 15enne di Agnone che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 maggio, è stato morso dal suo cane, un rottweiler. L’adolescente è stato ricoverato d’urgenza e ne avrà per 25 giorni. Il 15enne era in compagnia del padre a Paglieta (Chieti) per portare l’animale dal veterinario. L’episodio è avvenuto proprio nello studio veterinario, dove il cane, improvvisamente, ha iniziato ad aggredire il giovane, mordendolo al volto. Trasportato in ospedale a Pescara, è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica del presidio abruzzese. Del caso se ne stanno occupando i Carabinieri della locale compagnia. Un brutto episodio quello che ha visto protagonista il 15enne altomolisano. Oltre alle ferite riportate in volto per lui anche tanto spavento.