Morsa da una vipera finisce in rianimazione

Ragazza 19enne originaria di San Pietro Avellana finisce in rianimazione al Veneziale di Isernia a causa del morso di una vipera. La ragazza stava passeggiando con il suo cane, quando il suo amico a quattro zampe ha cominciato ad abbaiare alla vista di un serpente. Per allontanarlo dal pericolo lo ha preso per il collare e a quel punto il serpente l’ha morsa. Portata di corsa al Veneziale di Isernia, è stata successivamente trasportata in Rianimazione, ma non è in pericolo di vita.