Morrone del Sannio dà il benvenuto ai cinque nuovi nati

Una cerimonia di accoglienza dei nuovi cittadini si è tenuta in paese ieri 29 dicembre

Sono cinque i piccoli cittadini, Elena, Leila, Mauro, Sveva e Vincenzo, ai quali è andato il benvenuto istituzionale da parte dell’Amministrazione.

Nel corso della celebrazione le famiglie hanno evidenziato la volontà di continuare a credere in Morrone del Sannio, il piccolo ma vivace paese che hanno scelto come residenza,

La cerimonia ha inteso anche evidenziare l’importanza di vivere in una piccola comunità, ricca di rapporti umani, valori sociali e creatività.

E il messaggio, di più ampio respiro, è che i molisani credono nella funzione della propria regione ricca di risorse umane e naturali, che, come tale, debba avere a sua volta il supporto di tutti gli Attori Istituzionali.

A questo fine le famiglie auspicano un progresso nella capillarità e funzionalità dei servizi, in termini di sanità, istruzione, viabilità, obiettivo al quale si aggiunge l’urgenza di dare impulso allo sviluppo economico e imprenditoriale e, in buona sostanza, alla nascita di nuovi posti di lavoro.

L’Amministrazione Comunale di Morrone opera quotidianamente, nelle proprie competenze, per dare risposte ai suoi cittadini e farà di tutto, il possibile e l’impossibile, per consolidare e garantire alle nuove generazioni un territorio forte, in grado di supportarli nella vita che si augura loro lunga, felice e ricca di soddisfazioni.