Morire di lavoro, Ugl: “Più misure di sicurezza e formazione”

“A nome del Sindacato UGL esprimo il cordoglio alla famiglia dell’operaio che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo meccanico all’interno dell’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano, in provincia di Campobasso. È inammissibile parlare di fatalità di fronte ad una vera e propria strage sul lavoro. Chiediamo un rafforzamento delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e una formazione adeguata per tutti i dipendenti. La sicurezza dei lavoratori deve tornare ad essere la massima priorità, pertanto occorrono misure preventive efficaci per garantire che ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo ed evitare simili tragedie in futuro”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Nicolino Bertolone, Segretario Regionale UGL Molise, in merito all’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio travolto da un mezzo meccanico all’interno dell’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano, in provincia di Campobasso. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELL’INCIDENTE)