Morì nella tragedia di Roccasecca. I genitori nominati commendatori

Nominati commendatori da Mattarella i genitori di Francesco Martino, il giovane isernino morto nella tragedia ferroviaria di Roccasecca, nel 2005, sul treno Roma-Campobasso.



“Per l’opera di solidarietà offerta, in ambito internazionale, a favore della promozione dei diritti di base assistenziali e sanitari”.

Con questa motivazione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Immacolata Petrosino e Ugo Martino Commendatori dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana .



Nel 2007, incontrarono Padre Leòn Sirabahenda e decisero di fondare l’associazione “Oltre la Vita Onlus” in memoria del figlio Francesco, per alleviare le sofferenze della popolazione del Burundi a seguito di sanguinosi conflitti etnici.

L’associazione “Oltre la Vita” lavora dal 2007 nel sociale con interventi assistenziali e sanitari miranti al miglioramento della qualità della vita, che hanno permesso negli anni di finanziare progetti in favore della popolazione di Makamba in Burundi dove, grazie alle donazioni di tante persone, è stato possibile costruire una scuola, un orfanotrofio, un centro per disabili, un piccolo ospedale e un dispensario.

È per queste e numerose altre attività umanitarie che il Quirinale ha deciso di attribuire a Immacolata Petrosino e Ugo Martino questa alta onorificenza.