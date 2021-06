Morì in un tragico incidente, un memorial per ricordare Valentina

Si terrà nella giornata di domani, 26 giugno, a Torremaggiore, un incontro di calcio a cinque quale “memorial” in ricordo di Valentina La Porta scomparsa a causa di un incidente stradale nel febbraio 2020 a soli 25 anni. La formazione dell’Arcadia di Termoli, squadra dove Valentina giocava come “pivot” (grazie alle sue doti fisiche, forza e velocità, nonché tecniche, capacità nei dribbling e nel gioco aereo), affronterà una squadra composta da alcune amiche che continuano a giocare a calcio e che con questa partita vogliono renderle omaggio, ricordandola nel suo sport preferito. “Sarà un momento toccante per ricordare Valentina, con un video a lei dedicato e la consegna di targhe commemorative”, hanno affermato gli organizzatori.

CLICCA SUL LINK PER ASCOLTARE LA CANZONE SCRITTA DALLA MAMMA DI VALENTINA