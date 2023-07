Morì in un incidente a 5 anni, parco giochi intitolato alla piccola Eliana

Emozionante e partecipata manifestazione nel comune di Castel San Vincenzo alla presenza dei familiari, dell’amministrazione e di tanti bambini con i loro genitori

Una manifestazione molto sentita, partecipata, che ha visto protagonisti i tanti bambini che con la loro presenza hanno arricchito un momento estremamente significativo: la cerimonia di intitolazione del parco giochi di Castel San Vincenzo a Eliana D’Agostino, una bimba morta nel 1980, all’età di 5 anni, a causa di un incidente stradale avvenuto proprio nel territorio comunale. Un fatto che scosse profondamente la comunità locale che si strinse tutta intorno alla famiglia della piccola. In questi anni la memoria collettiva non si è affievolita e grazie alla sensibilità dell’attuale sindaca, Marisa Margiotta, l’amministrazione comunale ha deciso di intitolare ad Eliana lo spazio dedicato proprio ai più piccoli. “Era un’idea a cui stavamo lavorando da tempo – commenta la sindaca Margiotta – per la cui definizione abbiamo dovuto attendere il completamento dei vari passaggi burocratici. Ora, però, siamo felici di aver raggiunto l’obiettivo di dedicare il nostro bello spazio di aggregazione ad Eliana”.

Molto emozionata, ovviamente, la mamma della piccola Eliana, Fernanda Messere, che ha ringraziato l’amministrazione per il gesto di grande sensibilità. E dopo la cerimonia un piccolo rinfresco, per la gioia soprattutto dei tanti bambini presenti.