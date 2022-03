Morì dopo una caduta, assolti in Appello primario e 3 medici dell’équipe

Confermata la sentenza di primo grado. Il Collegio ha giudicato corretto l’operato dei professionisti di Neurochirurgia, soddisfatta la difesa rappresentata dall’avvocato Del Vecchio

Era stata ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso a seguito di una caduta che le aveva provocato un forte trauma cranico.

Dopo pochi giorni il cuore della donna, all’epoca dei fatti 60enne (parliamo del febbraio 2013), smise di battere. Una morte che lasciò i familiari a bocca aperta, increduli, decisi a vederci chiaro tanto da denunciare l’accaduto.

Di qui l’iscrizione sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo di quattro medici del reparto, tra cui il primario, che oggi 3 marzo hanno incassato la seconda sentenza di assoluzione. Il collegio della Corte d’Appello di viale Elena – con presidente Pupilella – ha giudicato corretto l’operato dell’equipe del dottore Tomeo, confermando il verdetto del primo grado.

In sostanza non sono state accolte le tesi dell’accusa, secondo le quali i medici sarebbero dovuti intervenire chirurgicamente per asportare la massa ematica, invece di privilegiare un trattamento conservativo caratterizzato dalla sola osservazione infermieristica così com’è avvenuto.

Piena soddisfazione è stata espressa dalla difesa del primario, l’avvocato Fabio Del Vecchio, da sempre convinto nel verdetto di assoluzione anche in Corte d’Appello.