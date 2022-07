Morì a 20 anni per un incidente in moto, il ricordo è sempre vivo

Domenica 10 luglio il Memorial “Marco Ciaburri” a Santa Maria della Strada a Matrice

Il dolore della perdita, l’elaborazione del lutto, l’accettazione di un figlio, un fratello, un amico che fisicamente mancherà senza abbandonare il cuore di chi lo ha amato in vita e continua a farlo in assenza.

Nasce e cresce con questi nobili sentimenti il Memorial “Marco Ciaburri” giovane uomo scomparso nel Duemila ad appena 20 anni in seguito ad un incidente in moto nelle campagne di Matrice.

Una disgrazia che travolse, dilaniandola, la famiglia e tutte le persone che gli volevano bene.

Dicono che non ci sia dolore più grande di quello di un genitore che sopravvive ad un figlio.

Mamma Carmela e papà Gino lo sanno bene. Gli anni sono passati, ben ventidue, ma l’amore è rimasto intatto, incorruttibile.

Ma è giunto il momento di trasfomare quel dolore per renderlo più lieve con un ricordo semplice, ma anche complesso per lo strazio che ancora si trascina e non è facile da sopportare.

Il Memorial “Marco Ciaburri” prenderà il via alle 16,00 di domenica 10 luglio con un raduno di motociclisti (I Busso Bikers e con l’amico Italo Varanese) presso la suggestiva cornice della località di Santa Maria della Strada a Matrice.

Un rombo di motori, una preghiera sul luogo dell’incidente e poi la visita in cimitero cui farà seguito l’incontro conviviale presso la casa di Marco con l’accoglienza di mamma Carmela e papà Gino.

Buon viaggio Marco!