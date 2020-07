Morgia – Climbing Experience. Arrampicata… che passione!

Che sia su una parete di roccia naturale o su una struttura artificiale, l’arrampicata è un’attività dalle molte caratteristiche positive per il corpo e per la mente.

Ed è a questo punto che entra in gioco la “Morgia – Climbing Experience” una palestra d’arrampicata aperta ufficialmente al pubblico dal 15 luglio 2020, nel comune di Oratino (Campobasso) a soli sei chilometri dal capoluogo molisano.

Gestita dall’Asd L’Arpiglio, fondata da Carmine Radassao, è presente da ormai 18 anni sul territorio. Nel tempo, l’associazione ha curato con pochi mezzi e all’interno di una piccola sala, diversi giovani atleti riuscendo ad ottenere podi nei campionati italiani giovanili. La necessità e la volontà di realizzare una struttura ex novo per l’arrampicata in Molise, nasce dal costante aumento di praticanti e interessati a questa disciplina, che negli ultimi anni per motivi di spazio non hanno potuto frequentare i nostri corsi.



I NOSTRI VALORI

La passione per la scalata in ambiente naturale ha motivato in tutti questi anni l’azione dei fondatori del L’Arpiglio verso la formazione di un gruppo di giovani e giovanissimi desiderosi di performance di rispetto in roccia ma, con l’esperienza del vivere insieme l’ambiente naturale, desiderosi di realizzare anche quei valori dell’amicizia ispirati al comune amore per la natura e per il piacere della libertà e della realizzazione fisica. La nuova palestra vuole così rappresentare un punto di riferimento indoor tecnico e sociale in grado di dare continuità alla nostra storia e, soprattutto, di coinvolgere in essa una fetta più ampia di gioventù locale ma senza rinunciare agli standard tecnici e agli obiettivi atletici che ci hanno sempre caratterizzato. Di qui la scelta di sfruttare gli spazi interni della sala per costruire strutture in grado di soddisfare esigenze di allenamento anche di alto livello, prima ancora che boulder e lead finalizzati alla soddisfazione ludica dei neofiti.



GLI SPAZI

La palestra si sviluppa su due piani (350mq calpestabili, 250mq di pannellatura)

Piano terra

-60 e più boulder

-15 vie di arrampicata (fino a 12mt di sviluppo)

-Vasta zona circuiti

-Zona travi\allenamento a secco

Primo Piano

-Moonboard

-Systemwall

-Ampio pan güllich

-Travi

-Strumenti specifici per arrampicata

-Sala muscolazione (più di 10 macchinari isotonici)

