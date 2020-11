Montorio nei Frentani, 90 anni per il maestro del commercio Luigi Greco

Giornata importante in casa Greco. Si festeggia la roccaforte della famiglia, si festeggia Luigi, l’instancabile lavoratore che per anni ha fatto del commercio la sua vita tanto da ricevere nel 2009 l’onorificenza di Maestro del commercio per gli oltre 40 anni di lavoro. Un uomo forte e mite a cui oggi, nel giorno in cui compie 90 anni, fanno gli auguri con affetto la moglie Lina e i figli Giuseppina, Antonella, Giovanna e Giancarlo con le loro rispettive famiglie. All’augurio dei familiari di vivere ancora per tanti anni insieme condividendo ottima salute e serenità, si aggiunge anche quello della nostra redazione.