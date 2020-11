Montezemolo ad Agnone in visita alla Fonderia Marinelli

Nel pomeriggio di oggi (6novembre) presso la Pontificia Fonderia Marinelli è giunto Luca Cordero di Montezemolo per ritirare una campana che abbellirá la villa in campagna del prestigioso ex presidente della Ferrari, della Fiat, di Confindustria e di Alitalia,Vicepresidente di Maserati e Unicredit e che ha ricoperto incarichi prestigiosi nel mondo imprenditoriale. A dare il benvenuto al prestigioso ospite Armando e Pasquale Marinelli titolari del millenario opificio. Montezemolo è rimasto affascinato dalle varie fasi della fusione e della nascita di una campana soffermandosi in ogni angolo della fonderia.

Una visita lampo ma che di sicuro verrà bissata in futuro dal 73enne manager che avrà anche occasione di effettuare il giro nelle bellezze storiche di Agnone. (V.L)