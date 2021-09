Monterosi-Campobasso (2-3). I Lupi vincono e convincono. Cronaca della partita

Soffrono nel finale ma al triplice fischio dell’arbitro i Lupi conquistano la prima vittoria in Lega Pro contro un coraggioso Monterosi che tenta la rimonta sullo scadere. Il 3 a 0 inflitto dal Campobasso nel primo tempo non lasciava spazio ad altre velleità della squadra avversaria. Quattro punti in classifica nella terza di campionato.

LE FORMAZIONI

MONTEROSI TUSCIA: G. Marcianò, A. Tartaglia, G. Rocchi, M. Mbendè, D. Buono, S. Franchini, D. Buglio, M. Tonetto, E. Adamo, G. Caon, R. Costantino

A disposizione: M. Alia, D. Cancellieri, V. Polito, D. Ferri Marini, F. Verde, S. Parlati, N. Nasini, Z. Sdaigui, A. Di Paolantonio, D. Piroli

All: David D’Antoni

CAMPOBASSO: M. Raccichini, L. Sbardella, N. Vanzan, J. Tenkorang, D. Menna, A. Dalmazzi, F. Bontà, K. Candellori, M. Rossetti, D. Di Francesco, M. Liguori

A disposizione: E. Zamarion, S. Coco, F. Nacci, M. Emmausso, F. Pace, A. Martino, F. Giunta, R. Cioccia, K. Magri, P. Vitali, G. Parigi

All: Mirko Cudini



PRIMO TEMPO

Monterosi-Campobasso 0-1, 3’pt Rossetti (C) – Carambola in area di rigore che favorisce Rossetti in posizione defilata sulla destra, il calciatore ospite si coordina e trova una potente e precisa conclusione che gonfia la rete sul primo palo per lo 0-1.

Monterosi–Campobasso 0-2, 10’pt Rossetti (C) – Tenkorang scambia con Rossetti al limite, quest’ultimo lascia partire una bella conclusione sul primo palo che si insacca all’altezza dell’incrocio per il repentino 0-2.

Monterosi-Campobasso 0-3, 14’pt Bontà (C) – Dominio del Campobasso che trova anche il terzo gol grazie allo stacco di Bontà che anticipa tutti e realizza di testa lo 0-3 su cross dalla sinistra.

23’pt Rossetti sfiora la tripletta personale con un colpo di testa arrivato su crossa dalla trequarti destra, ma il portiere locale stavolta è reattivo e respinge con un ottimo intervento.

31’pt D’Antoni prova a scuotere il Monterosi con due cambi anticipati: dentro Adamo e Parlati per Caon e Mbende.

37’pt Prima occasione per il Monterosi con il colpo di testa di Parlati che, su cross dalla sinistra, non inquadra lo specchio da buona posizione.

40’pt Calcio di rigore per il Monterosi.

Monterosi-Campobasso 1-3, 41’pt rig. Costantino (M) – Rigore concesso dopo una mischia nell’area ospite e trasformato da Costantino che spiazza Raccichini.

Fine Primo Tempo – Monterosi-Campobasso 1-3, 3’pt e 10’pt Rossetti (C), 14’pt Bontà (C), 41’pt rig. Costantino (M)



SECONDO TEMPO

4’st Monterosi pericoloso con Tonetto che lascia partire una forte conclusione sul primo palo dal limite, ma trova l’ottima risposta in corner dell’estremo difensore molisano.

7’st Annullato un gol al Monterosi per posizione di fuorigioco di Costantino.

10’st Nel Campobasso fuori Liguori e dentro Giunta.

34’st Con volontà il Monterosi prova a ridurre ulteriormente lo svantaggio sbilanciandosi in avanti, ma il Campobasso tiene bene.

36’st Nel Monterosi dentro Verde per Tartaglia.

42’st Ammonito Bontà (C)

45’st Assegnati 3′ di recupero.

47’st Nel Campobasso dentro Vitali per Rossetti.

