Monteroduni, rapinati in casa due novantenni

Rapinati in casa due coniugi novantenni a Monteroduni. Il colpo la notte scorsa. Il bottino si aggira intorno ai 5mila euro. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. La coppia avrebbe raccontato di essere stata minacciata da due malviventi, intrufolatisi in camera da letto, per farsi consegnare denaro e oggetti preziosi. Poi, stando a quanto riferito dai coniugi, sarebbero stati aggrediti per farsi consegnare 5mila euro in contanti. Su questa vicenda stanno indagando i Carabinieri di Monteroduni.