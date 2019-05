Monteroduni, proclamazione sospesa. Spunta una scheda in più rispetto ai votanti

Si tinge di giallo lo scrutinio di Monteroduni. All’interno dell’urna è comparsa una scheda in più rispetto ai cittadini che hanno votato. Come si evince anche dal verbale le schede scrutinate sono 527, ma i votanti sono 526. Motivo per cui il risultato definitivo che vedrebbe vincitore per un solo voto il sindaco uscente, Custode Russo, ancora non è stato ufficializzato nemmeno dalla Prefettura e non c’è stata ancora la proclamazione del primo cittadino. Ieri, durante lo spoglio la situazione è sfuggita di mano con l’arrivo di carabinieri e digos. Serata conclusasi con una denuncia da parte dello sfidante, Nicola Altobelli, di brogli elettorali. La lista, sconfitta, è comunque pronta a fare ricorso. Ma ora toccherà a Prefettura e al Ministero dell’Interno decidere il da farsi.