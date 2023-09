Monteroduni, il killer dei cani colpisce ancora

Sono passati pochi giorni dall’uccisione di un cane a colpi d’arma da fuoco che, nella stessa zona, torna a colpire l’invisibile killer che uccide i ”quattro zampe”. Il posto è sempre lo stesso, contrada Sant’Eusanio, a Monteroduni. Questa volta, messe da parte le armi da fuoco, si è passati ai bocconi con i pezzi di vetro. In particolare wurstel con all’interno frammenti di bottiglie o bicchieri rotti. Una morte crudele che ha colpito Nerina, la povera cagnolina, rimasta uccisa, dopo tremendi dolori. Lotta invece per la vita il secondo cane di proprietà della stessa famiglia presa di mira dal killer. Disperato il messaggio su Fb della padrona dei due cani che augura il peggior destino possibile al folle ”nemico” degli animali. Sul caso, il secondo in pochi giorni, indagano i Carabinieri.

NELLE FOTO, IL CANE NERINA SENZA VITA E I BOCCONI MORTALI