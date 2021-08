Monteroduni ha dato l’ultimo saluto al suo carabiniere, commozione e dolore all’addio a Michele

Commozione e dolore alla cerimonia funebre organizzata all’aperto a Monteroduni per dare l’ultimo saluto a Michele Roselli, il carabiniere 37enne deceduto tragicamente per le ferite riportate in un incidente stradale a Roccaravindola. Presente alla funzione anche una delegazione dell’Arma, con i colleghi di Michele schierati in un picchetto ai fianchi della bara. In prima fila, distrutte dal dolore, la madre, le sorelle e la fidanzata, con cui avrebbe dovuto sposarsi a breve.