Monteroduni, è arrivata l’ufficialità: Custode Russo riconfermato per la terza volta

È arrivata l’ufficialità. Custode Russo è stato rieletto sindaco di Monteroduni. Una proclamazione arrivata nel cuore della notte dopo diverse polemiche legate alla presenza di una scheda elettorale in più rispetto ai votanti. Le schede scrutinate, secondo il verbale, erano 527 mentre i votanti solo 526. Una situazione resa ancor più difficile dal fatto che la lista “Progetto Paese” ha ottenuto il successo con uno scarto di un solo voto. Sono state 696 le preferenze per Custode Russo. Mentre Nicola Altobelli si è fermato a 695. Ma dopo un lungo tira e molla alla fine è arrivata la proclamazione e i dati sono stati inviati in Prefettura. Solo poche ore fa il Viminale ha confermato il dato: Custode Russo è stato eletto per il suo terzo mandato. Gli sconfitti, con molta probabilità, presenteranno ricorso al Tar. «Svolgeremo il nostro lavoro con l’impegno e la dedizione che ci hanno sempre contraddistinti», ha dichiarato alla stampa il riconfermato Custode Russo, soddisfatto del risultato anche se ha dovuto sudare più del previsto.