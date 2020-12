Monteroduni. Carabinieri in tenuta anticovid stanno bussando alle porte delle case

Qualcuno ha pensato ai Ris, ma non è così, si tratta di Carabinieri in tenuta anticovid che stanno bussando alle porte delle abitazioni dei cittadini elettori di Monteroduni. I militari chiedono di controllare, su ordine della magistratura, le schede elettorali e, in particolare, se sulle schede sia stato apposto il timbro del voto, relativamente alle ultime elezioni comunali. Com’è noto si tratta di elezioni contestate e annullate da Tar e Consiglio di Stato. Ma oltre alla giustizia amministrativa, ora sembra che anche quella penale voglia far luce su quanto realmente accaduto a Monteroduni.