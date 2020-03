Montenero zona rossa, parla il sindaco Travaglini

“Come ormai saprete -ha dichiarato il sindaco di Montenero, Nicola Travaglini- ieri sera il Presidente della Giunta Regionale del Molise ha deciso di adottare misure più stringenti circa gli spostamenti in entrata e uscita dal territorio comunale in tutta la sua estensione, quindi compresa la Marina di Montenero di Bisaccia – Costa Verde.

Tale decisione è stata presa per evitare il più possibile il contagio tra eventuali casi “asintomatici” e persone residenti in altri paesi. Bisogna quindi rispettare un comprensibile periodo di isolamento tra questo territorio e quelli limitrofi. All’interno del nostro territorio vigono le regole che già conoscete tutti.

Ovviamente eventuali spostamenti in entrata o uscita dalla nostra area, saranno concessi e garantiti per le attività primarie o per motivazioni particolarmente serie e importanti (ad es. gravi motivi di salute). Gli esercenti di attività primarie e autorizzate a svolgere attività all’interno del nostro Comune, possono accedere per continuare il proprio lavoro. Ci tengo a sottolineare inoltre che sono consentiti e garantiti gli spostamenti legati alle attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Resta ovviamente garantito il rifornimento di generi alimentari e farmaci, quindi non vi preoccupate di fare scorte. Restano in vigore per tutti le raccomandazioni a non uscire di casa all’interno del territorio comunale, se non per i motivi di comprovata necessità che già conoscete e, comunque, sempre portando con sé il modulo di autodichiarazione.

Questa mattina sono stato in contatto con la Prefettura di Campobasso, al fine di concordare le attività di controllo del territorio; a seguire ho avuto un incontro in Comune con Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale al fine di individuare tutte le vie di entrata e uscita del nostro territorio e al fine di predisporre al meglio un piano di presidio di questi varchi, con eventuali orari di apertura e chiusura. Tali ulteriori informazioni saranno divulgate alla cittadinanza in serata, o al massimo entro domani mattina.

Questo non è il momento delle polemiche sterili. Per chi non lo avesse ancora capito, ci troviamo a vivere una fase eccezionale della nostra esistenza, che nessuno avrebbe potuto mai immaginare fino a qualche mese fa. Siamo tutti chiamati, quindi, ad uno sforzo straordinario di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, evitando di alimentare dibattiti inutili, basati sul sentito dire o, peggio ancora, su supposizioni personalistiche. Basatevi solo sulle informazioni fornite dai canali ufficiali e istituzionali.

Proprio oggi e proprio adesso, bisogna passare all’osservanza rigorosa di quanto ci viene chiesto, per il nostro bene, per quello dei nostri figli e per quello della nostra comunità e di quelle limitrofe.

Restiamo a casa, restiamo uniti e ce la faremo”.