Montenero sotto choc per la morte del 14enne: sarà lutto cittadino. Giovedì l’autopsia, diverse persone iscritte nel registro degli indagati

Dichiarata la morte cerebrale del ragazzino rimasto folgorato da un palo della luce dopo una giornata di monitoraggio da parte della Commissione dell’Ospedale di Foggia

Sarà effettuata nelle prossime ore l’autopsia sulla salma del 14enne di Montenero, rimasto folgorato da un palo dell’illuminazione pubblica lo scorso 28 giugno, durante una festa parrocchiale.

Ieri, lunedì 11 giugno, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzino dopo una giornata di monitoraggio da parte della Commissione dell’Ospedale di Foggia. Di qui la decisione successiva di disporre l’esame autoptico che si terrà giovedì 14 luglio, così come disposto dalla procuratrice Ginefra.

Per ricostruire quanto accaduto e fare luce sulla vicenda gli inquirenti hanno iscritto diverse persone sul registro degli indagati. “Un atto dovuto -ci ha spiegato la procuratrice capo di Larino- utile per continuare nelle indagini”. Dunque un atto dovuto ma anche di garanzia, a tutela degli iscritti nel registro degli indagati, che a loro volta potranno nominare i propri consulenti per l’esame autoptico.

Sconcerto a Montenero di Bisaccia, in lutto per la drammatica notizia: annunciato il lutto cittadino per il giorno del funerale.

Grande il dolore dei familiari del ragazzo, parenti ed amici, increduli di fronte alla tragica morte del giovane che, a luglio, ha compiuto 14 anni.

L’intera comunità si è stretta attorno ai familiari e per il giorno del funerale, non ancora stabilito, ci sarà il lutto cittadino.