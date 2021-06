Montenero per un giorno “capitale” dello sport molisano

Il Comune di Montenero di Bisaccia, con il patrocinio del Coni Molise e la collaborazione dell’Asd Sporting Club Montenero, organizza per domani domenica 6 giugno 2021 una giornata di festa dedicata allo sport e agli sportivi, presso i Campi da Tennis comunali in Via Don Sturzo.

L’evento, che rientra nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport 2021 promossa dal Coni, prevede lo svolgimento di diverse attività sportive all’insegna del motto: “Ripartiamo con lo sport, dal nostro territorio al sogno olimpico”.

A partire dalle ore 10 e fino alle ore 20 si susseguiranno prove gratuite di tennis, dimostrazioni di Muay Thai, attività di calcio dedicate ai più piccoli, lezioni di bike, dimostrazioni di danza ritmica, prove di corsa campestre e di fondo su strada, dimostrazioni di pilates e di yoga.

La manifestazione seguirà tutti i criteri e le regole contro il contagio previste dalle normative vigenti.

“Lo sport deve unire – ha dichiarato il sindaco Simona Contucci – e questo evento segna il primo passo di un nuovo cammino che vogliamo condividere sempre di più con tutte le associazioni presenti sul territorio. Buona Giornata dello Sport a tutti”.