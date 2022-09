Montenero, il sindaco Contucci incontra la nuova dirigente dell’Omnicomprensivo

La professoressa Ettorina Tribò guiderà l’Istituto per i prossimi anni. “Con lei si è instaurato sin da subito un bellissimo rapporto di cordiale e sincera collaborazione”

Il sindaco Simona Contucci ha ricevuto presso la Casa Comunale la nuova dirigente scolastica, Ettorina Tribò, che guiderà nei prossimi anni l’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia.

“E’ stata una mattinata molto proficua – ha dichiarato il sindaco Simona Contucci – perché ho potuto conoscere la nuova dirigente, con la quale si è instaurato fin da subito un bellissimo rapporto di cordiale e sincera collaborazione.

Abbiamo avuto modo, infatti, di fare il punto della situazione sia su quanto abbiamo già messo in campo dal punto di vista organizzativo, che sugli aspetti da affrontare in vista della riapertura delle scuole; abbiamo poi fissato alcuni obiettivi comuni sulla futura programmazione, tanto che nei prossimi giorni ci ritroveremo per effettuare un sopralluogo negli edifici scolastici.

L’incontro è stato poi utile per presentare alla professoressa Tribò e alla professoressa Kabiria Bolognese (che ha accompagnato in questa occasione la nuova dirigente) una parte dell’Amministrazione comunale presente in quel momento in Comune, tra cui l’assessore Loredana Dragani, il presidente del Consiglio Comunale Nicola Marraffino e le consigliere comunali Cabiria Calgione e Fiorenza del Borrello.

Colgo questa occasione per ringraziare sentitamente la professoressa Patrizia Ancora, la dirigente uscente del nostro Istituto Omnicomprensivo, che ci ha sempre assicurato la propria disponibilità e con la quale abbiamo collaborato in maniera sinergica anche nel momento particolarmente difficile della pandemia: a lei va il saluto e l’augurio di buon inizio di anno scolastico”.