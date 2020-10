Montenero, effettuati altri 60 tamponi a bambini e docenti

Giovedì 15 ottobre sanificazione per la secondaria di primo grado

«Informo – si legge in una nota di Simona Contucci, sindaco di Montenero di Bisaccia – che nella giornata di oggi, giovedì 14 ottobre, sono stati effettuati altri 60 tamponi a bambini e docenti della Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria SS. di Bisaccia”.

Nel frattempo stanno arrivando i primi risultati dei tamponi effettuati lunedì, che fino ad ora sono tutti negativi; auspichiamo che la tendenza riscontrata in questa buona notizia possa essere confermata anche per gli altri test in corso. Da lunedì 12 ottobre sono stati effettuati circa 200 tamponi nel nostro Comune, che daranno la possibilità di effettuare un’importante analisi sull’andamento dei contagi. Ringrazio il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Termoli, il dr. Giovanni Giorgetta, e il suo staff, per aver messo a disposizione i locali della Casa della Salute – Poliambulatorio di Montenero di Bisaccia e per aver coordinato al meglio il prelievo dei tamponi; ringrazio anche oggi, inoltre, il Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano, per aver garantito un’attività straordinaria di screening sui bambini che frequentano le nostre scuole. Comunico infine che domani mattina, giovedì 15 ottobre, procederemo alla sanificazione dei locali della Scuola Secondaria di primo grado».