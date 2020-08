Montenero, è sfida a due: gli uscenti si affidano a Contucci. C’è accordo Pd-M5S

Saranno due i candidati sindaco che si sfideranno per la fascia tricolore a Montenero di Bisaccia. L’uscente Nicola Travaglini non si potrà ricandidare, avendo già effettuato due mandati consecutivi. L’uomo, o in questo caso, la donna di punta della lista civica uscente sarà Simona Contucci, vicepresidente della Provincia di Campobasso, attuale assessore all’Ambiente uscente del Comune di Montenero. Al suo fianco i candidati consiglieri Francesco Borgia, Cabiria Calgione, Andrea Cardinali, Daniele D’Ascenzo, Fiorenza Del Borrello, Loredana Dragani, Franco Mancinelli, Nicola Marraffino, Antonio Potalivo, Claudio Spinozzi, Tania Travaglini e Susanna Del Gesso. Con l’ex primo cittadino che ha preferito, quindi, non ricandidarsi come consigliere comunale.

A sfidarla sarà una lista civica nata dall’accordo tra Partito Democratico e MoVimento 5Stelle. Candidato sindaco sarà Fabio De Risio, dentista che si divide tra Montenero e Trento, allenatore di calcio, volto nuovo in politica essendo alla sua prima esperienza. Candidati consiglieri: Margherita Rosati, volto conosciuto della politica montenerese essendosi già candidata sindaco nelle passate elezioni ed esponente del Pd, Dania Benedetto, Marika Chiappini, Nicolò Cavedo, Giulia D’Antonio (anche lei espressione del Partito Democratico), Roberto D’Ascanio (figlio di Nicola D’Ascanio, ex presidente della Provincia di Campobasso ed esponente del MoVimento 5Stelle), Donatella Di Stefano, Gianluca Monturano (anche lui esponente del MoVimento 5Stelle), Nicola Palombo (ex Pd attualmente capogruppo di Costruiamo il Futuro), Carmela Perazzelli (anche lei esponente del MoVimento 5Stelle), Roberto Sacchetti e Gianluca Senese.