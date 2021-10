Montenero di Bisaccia è “mask free”, la soddisfazione di ‘Questione Natura’

“Montenero di Bisaccia è mask free”. E’ la soddisfazione di Questione Natura che è stato a Montenero di Bisaccia alla ricerca delle mascherine gettate per terra che, fortunatamente non hanno trovato. “Siamo stati a Marina di Montenero, percorrendo le vie interne e il bellissimo “Lungomare Montenero di Bisaccia” alla ricerca delle protezioni individuali anti COVID-19. Passeggiando per il primo comune (da nord) della Provincia di Campobasso abbiamo raccolto solamente 12 mascherine in una spiaggia molto frequentata nel periodo estivo da turisti e nostrani. Questione Natura arriva anche in Molise e vogliamo ringraziare con il cuore gli abitanti di questo bellissimo paese perché rispettano l’ambiente e amano il loro posto nel mondo e la dimostrazione è stata proprio quest’escursione durante la quale, oltre alle pochissime mascherine, abbiamo trovato pochi rifiuti di altro genere. Ci vediamo presto per proseguire la scoperta di questo Molise emozionante e carico di sorprese positive. Questione Natura, questione di priorità”.

