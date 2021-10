Montenero di Bisaccia, biblioteca comunale: attivati 2 nuovi canali social

Destinati a giovani e a chi vuole essere informato sulle iniziative dedicate a libri e lettura

Il Comune di Montenero di Bisaccia compie un altro passo in avanti nel mondo della comunicazione “Social”. Nella giornata di oggi, infatti, sono stati attivati due nuovi canali dedicati interamente alla Biblioteca Comunale “Emilio Ambrogio Paterno”; si tratta, nello specifico, di una pagina Facebook, raggiungibile al link – https://www.facebook.com/BibliotecaMontenerodiBisaccia – e di un canale Instagram https://www.instagram.com/bibliotecacomunalepaterno/ – che saranno utilizzati per veicolare tutte le notizie, le attività e le iniziative inerenti la nostra Biblioteca, con uno sguardo particolare rivolto al mondo dei giovani. Ad oggi la Biblioteca “E. A. Paterno” è gestita da una dipendente del Comune, che si avvale della collaborazione di un’unità proveniente dalle Borse Lavoro e di quattro ragazze del progetto Biblioteche in Rete, nell’ambito del Servizio Civile Universale. Le nuove pagine Social, sotto la supervisione del responsabile dell’informazione e della comunicazione istituzionale del Comune, Massimo Del Grande, si avvarranno del sostanziale contributo di queste giovani ragazze nella creazione di news, eventi e nella divulgazione di foto e di messaggi di invito alla lettura. “Auspichiamo che questa nuova iniziativa possa avvicinare sempre di più i giovani alla lettura – ha dichiarato l’assessore con delega alle Politiche Giovanili, Tania Travaglini – dando la possibilità ai nostri ragazzi di avere un contatto sempre più diretto, costante e aggiornato con uno dei luoghi più importanti della cultura del nostro paese, dove sono raccolti circa 7.000 volumi di ogni genere. Questi nuovi canali di comunicazione si aggiungono a quelli già esistenti, che attualmente vedono in primis il sito Web istituzionale e poi la pagina Facebook ufficiale del Comune; c’è poi la pagina YouTube, sulla quale vengono trasmesse prevalentemente le sedute dei Consigli Comunali, e il canale Whatsapp, attraverso il quale vengono divulgati principalmente messaggi di pubblica utilità, di carattere emergenziale, o ritenuti di particolare urgenza e rilevanza per la comunità. Informo inoltre che è attiva un’altra pagina Facebook dedicata al progetto EduCare Molise: questo canale, anche se non di diretta emanazione del Comune, perché creata dai responsabili dei laboratori, riguarda comunque un’iniziativa che nasce dall’adesione dell’Amministrazione comunale a un’iniziativa molto interessante e che racconta l’esperienza quotidiana dei bambini che hanno aderito ai corsi, attraverso la pubblicazione dei loro lavori, dei video e delle foto realizzate – https://www.facebook.com/Progetto-My-world-on-line-is-easy-a-Montenero-di-Bisaccia 100738549025086. Un’Amministrazione sempre più proiettata verso il futuro, quindi, che intende comunicare ai ragazzi con un nuovo linguaggio, attraverso i canali Social più seguiti. Colgo questa occasione, infine, per ringraziare la consigliera comunale Cabiria Calgione per il supporto e la grande disponibilità dimostrata nella gestione di tutti i progetti e le iniziative dedicate alla cultura e alla nostra Biblioteca, e invito tutti gli utenti a seguire e a mettere un like sui nostri canali Social”.