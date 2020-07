Montenero che rinasce, firmato il contratto di programma

I sottoscritti rappresentanti delle forze civiche e politiche, nella serata di venerdì 2 luglio hanno firmato e sottoscritto il Contratto di programma per la rinascita di Montenero, dando di fatto vita alla coalizione Montenero che rinasce.

Dopo mesi di duro lavoro nell’analizzare la situazione socio-economica di Montenero e del territorio in cui esso è inserito, sia nel contesto ante Covid-19, sia in quello post; dopo numerosi incontri e assemblee, sia dal vivo, sia in conference call; dopo mesi di confronto, i gruppi hanno ritenuto opportuno mettere insieme un progetto che viva in una forza di unità comunale, che metta insieme le migliori esperienze civiche e politiche alternative all’amministrazione Travaglini-Contucci-Porfido e alla lista che ne sarà espressione, che superi gli steccati tradizionali per rimettere Montenero sui binari della crescita demografica ed economica.

Dopo una prima intesa politica, verificate le rispettive sintesi programmatiche, le cinque forze civiche e politiche (CambiAmo Montenero, Comitato stranieri residenti a Montenero, Costruiamo il Futuro, Montenero Bene Comune ePartito Democratico) hanno intrapreso un percorso incentrato sul confronto programmatico, sfociato nel Contratto di programma per la rinascita di Montenero. I contraenti hanno affidato a una commissione il lavoro di sintetizzare e armonizzare i contributi dei cittadini e le idee delle forze civiche e politiche, raccolti in mesi di incontri, i quali dovranno approdare nel programma definitivo di governo della città. Programma, aperto fino all’ultimo all’unione di chiunque voglia confrontarsi con le idee messe in campo, le quali implementate delle premesse politiche, rappresentano il metodo che si intende utilizzare per comporre la lista unitaria e la scelta del miglior candidato Sindaco che si possa esprimere, nel segno della discontinuità e del rinnovamento delle classi dirigenti.

Il percorso non è di certo concluso, ma siamo fiduciosi che una pagina nuova possa essere scritta per ridare dignità e speranza al nostro territorio e alla nostra comunità. Per queste ragioni è prioritario per noi, così come lo è stato il percorso che ci ha condotti fin qui, continuare sulla strada del dialogo con tutti i gruppi e le persone di buona volontà che intendano come noi porre fine al disastro politico e amministrativo dell’ultimo decennio, in primis il Meetup Montenero in Movimento.

Siamo convinti che si possa rimettere al centro dell’agenda il bene comune e l’interesse generale, la ricostituzione del tessuto sociale nel segno della vicinanza concreta a chi rischia di soccombere sotto il peso della crisi economica e sociale, ma che per farlo ci sia bisogno di unità d’intenti e coraggio.