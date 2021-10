Montemitro, Benedetta Frani emette i voti religiosi: gli auguri del parroco e della comunità

Dire Grazie è come offrire un fiore! Questa frase riassume il sentimento che proverai nel giorno del tuo “sì” al Signore. La gioia condivisa con i tuoi familiari, con la tua Famiglia religiosa e con tutti i tuoi amici, è un Grazie profumato di Santità. Un Grazie al Signore per il seme della vocazione che ha piantato nel tuo cuore. Un Grazie per il suo Amore che si è fatto Vita nella tua vita. Un Grazie al Signore per le meraviglie che ha compiuto nella tua vita. Essere di Dio, essere tutta di Dio è ora il tuo desiderio. Nel momento in cui tutta la comunità e tutto il popolo di Dio invocherà l’intercessione di tutti i Santi, in quel momento ti auguriamo di sperimentare la gioia di appartenere a Lui solo. Ti auguriamo la felicità che hai tanto cercato. Ti auguriamo l’amore e la fedeltà a Dio. Ti auguriamo di essere tu. di Dio e in Lui di essere tutta per il prossimo.

Con affetto

Il parroco e tutta la tua piccola ma grande Comunità di Montemitro