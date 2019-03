Montegiorgio-Campobasso (la diretta)

MONTEGIORGIO-CAMPOBASSO 3-2

MONTEGIORGIO: Menegatti, Vecchione, Ghiani, Omiccioli, Biasiol, Passalacqua, Albanesi, Rozzi, Pellizzi, Mariani, Marchionni. A disposizione: Parente, Baraboglia, Malaigia, Zancocchia, Calamita, Vita, Nasic, Tracanna, Moreschini

ALL.: Massimo Paci

CAMPOBASSO: Sposito, Lo Bello, Magri, Marchetti, La Barba; Danucci, Di Lauri, Islamaj; Giacobbe, Cogliati, Alessandro. A disposizione: Cutrupi, Tommasini, Di Pierri, Calzola, Ranelli, Antonelli, Leto, Musetti, Minchillo

ALL.: Massimo Bagatti

ARBITRO: Giacometti di Gubbio

(Foto Ssd Città di Campobasso)

12′ Su corner di Danucci, Marchetti da fuori area prova la mezza rovesciata, palla alta non di molto.

Prima Giacobbe e poi Alessandro concludono senza trovare la porta. Doppia occasione rossoblù.

GOOOOOOOL Alessandro gonfia la rete e porta in vantaggio il Campobasso al 24′. Grande assist di Cogliati.

Rigore per il Campobasso al 37′: Alessandro insacca e infila la doppietta. GOOOOOOL

Finisce il primo tempo.

Gol del Montegiorgio che accorcia le distanze al 57′ con Nasic.

Pareggio dei marchigiani su rigore di Mariani. Campobasso trasformato in negativo nella ripresa.

Incredibile: il Montegiorgio segna il 3-2 con Pellizzi, Campobasso nel pallone.

81′ Occasione per i rossoblù: punizione di Danucci, Musetti spizza e per poco non sorprende il portiere.

Partita finita: sogno playoff definitivamente sfumato dopo una prestazione imbarazzante nella ripresa.