Montefalcone nel Sannio, nominato Commissario prefettizio in attesa del ballottaggio

Il Prefetto di Campobasso, con decreto in data odierna, ha nominato il Viceprefetto Dott. Stefano Italiano, in servizio presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Isernia, Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Montefalcone nel Sannio. la nomina è avvenuta in seguito alla sentenza del T.A.R Molise n. 212023 con cui è stata disposta la correzione del risultato elettorale delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi il l2 giugno 2022 e stabilito che nel Comune dovrà procedersi ad un turno di ballottaggio fra i due candidati alla carica di Sindaco.