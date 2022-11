“Montefalcone di…vino”, appuntamento con il Novello

Da Nord a Sud questo è il periodo in cui l’Italia rende omaggio al vino novello attraverso numerose sagre e feste: il primo vino della vendemmia che inizia a vedersi sulle tavole proprio all’inizio di novembre, pronto per essere assaporato. Non poteva, quindi, mancare l’evento organizzato dalla Proloco Maronea, in collaborazione con il Ristorante Larivera, “Montefalcone di…vino”, in programma a Montefalcone nel Sannio sabato 12 Novembre 2022. Il centro storico del paese tornerà ad ospitare la terza edizione dell’evento dedicato alla degustazione di vino locale e di prodotti tipici della tradizione locale. Gli stand enogastronomici apriranno dalle ore 20:30 in “Piazza del Popolo”. Le proposte gastronomiche saranno: “Scurpell” con ventricina, “pizza e faogl”, pasta e fagioli, formaggi e miele, castagne, tarallucci al vino, vin brulè e tanto altro. Le cantine allestite del borgo, i piatti tipici della cucina falconese preparati dalle massaie del paese, la musica del gruppo folk “L’Ancia Sannita” e tanto divertimento vi aspettano. La Pro Loco Maronea ringrazia anticipatamente l’amministrazione comunale, tutti coloro che si adopereranno per la buona riuscita dell’evento e tutti i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi!