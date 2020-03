Montecilfone omaggia le “piccole” donne: «Piccoli gesti cambiano il mondo»

Il mondo in qualche modo deve andare avanti, c’è bisogno di speranza e di gesti positivi. E’ ancor di più oggi, nella giornata della festa della donna, che dobbiamo apprezzare il sapore particolare che questa giornata ci concede. L’emergenza del Coronavirus ha imposto lo stop forzato alle tante manifestazioni che si alternavano nella giornata dell’8 marzo ma non è riuscito a cancellare lo spirito che di questa giornata. Qualcuno diceva che “Sono i piccoli gesti a cambiare il mondo”. E allora assume ancora più valore quanto fatto dal comune di Montecilfone che ha deciso di offrire un piccolo omaggio floreale che potrà essere ritirato direttamente dalla fioraia del paese a tutte le alunne dell’intero plesso scolastico di Montecilfone (infanzia, elementari e medie). La consegna della mimosa era in programma nella giornata venerdì scorso direttamente nelle scuole ma, a causa del Coronavirus, è risultato più opportuno un ritiro diretto. «È in giorni come questo- ha spiegato il consigliere comunale di Montecilfone, Eliano de Luca-che ci rendiamo conto di quanto per noi italiani sia difficile evitare il contatto. La stretta di mano, l’abbraccio e soprattutto il bacio, ci fanno sentire vivi, appartenenti ad un qualcosa di superiore, simile ad una grande Famiglia.

In questo momento delicato per il nostro Paese puntiamo ad un semplice sguardo per esprimere le nostre emozioni, quello sguardo che a noi italiani non ci ha mai tradito, quello sguardo pieno e ricco di fantasia che ci rende il popolo più bello ed invidiato al mondo. Per i nostri alti e bassi, per i nostri pregi ed i nostri difetti, per il nostro cibo, per la nostra esuberanza, per i nostri paesaggi e per la nostra inventiva che ci rendono quello che siamo, ovvero, unici al mondo.

Non facciamoci intimorire dagli eventi, non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo, perché noi, abbiamo la forza di rialzarci sempre, perché noi siamo italiani.

Ripensiamo al passato e a ciò che abbiamo donato al mondo,

osserviamo il presente che oggi forse può sembrarci cupo,

ma lanciamo uno sguardo verso il futuro, perché torneremo più forti che mai.

Andrà tutto bene. Coraggio, Italia! P.S. Auguri a tutte voi, che siete il vero motore di questa nazione».