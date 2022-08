È arrivato a lambire alcune abitazioni rurali per fortuna disabitate l’incendio che è divampato in località Procaccia a Montecilfone. Tutto è accaduto in una manciata di minuti con il vento che ha sospinto le fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che sono riusciti ad avere ragione delle fiamme.