Monte Marrone, la vittoria del riscatto

Gli effetti e le conseguenze del fatidico 8 settembre ’43 si avvertivano pesantemente sull’Italia sconfitta ed umiliata. Dopo quella data i tedeschi avevano scatenato una crudele occupazione della penisola ancora sotto il loro bestiale tallone. L’esercito italiano sostanzialmente si era sciolto come neve al sole e gli alleati incontravano una feroce e tenace resistenza nella loro lenta risalita dell’Italia. La Resistenza stava comunque dimostrando che moltissimi Italiani erano pronti a combattere ed a morire pur di riconquistare la libertà e l’indipendenza, figlie di un glorioso Risorgimento. Si giunse così al marzo del 1944, gli anglo-americani erano impantanati sulla linea Gustav, munita struttura difensiva nazista che tagliava l’Italia dal fiume Garigliano alla città di Ortona e purtroppo non nutrivano particolare fiducia nelle spuntate armi italiane. Poi per una somma di drammatiche e casuali circostanze che si creano in momenti particolari come solo una guerra può essere, arrivò la grande occasione. Siamo sul Monte Marrone versante molisano, e la sua vetta, occupata da truppe tedesche, è perfettamente integrata nella linea Gustav, tuttavia è assolutamente indispensabile occuparla per facilitare l’avanzata anglo-americana verso Cassino. Per l’impresa, al termine di varie vicende che non citerò per motivi di brevità, viene scelto l’appena ricostituito battaglione di alpini Piemonte, facente parte del 9° reggimento Alpini. L’audace colpo di mano che vede il superamento di un dislivello di 700 metri e che porta alla vetta del monte Marrone soldati con zaini del peso anche di 40 chili, si svolge nella notte tra il 30 ed il 31 marzo 1944. E’ un incredibile successo che apre una breccia nella famigerata linea Gustav, ma soprattutto è la prima vittoria del C.I.L. Comitato Italiano di Liberazione e dell’appena ricostituito Esercito Italiano, che suscita l’ammirazione del comando alleato e soprattutto una mutata percezione degli italiani, evidentemente meritevoli di fiducia, rispetto e considerazione nello scacchiere internazionale che si andava rapidamente trasformando.