Montaquila, cervo investito e ucciso sulla Statale 158

Investimento sulla statale 158 “Valle del Volturno” a pochi passi dal bivio di Montaquila, di un esemplare di cervo di taglia media, da parte di un automobilista. Con grande probabilità l’animale sarà sbucato improvvisamente dinanzi all’automobile. Nessuna conseguenza per l’automobilista, ma l’animale, in una prima fase ancora cosciente, non è riuscito a sopravvivere. Immediato l’intervento sul posto dei Carabinieri, per la ricostruzione della dinamica dei fatti e per i rilievi del caso. Presente anche la Polizia Municipale di Montaquila, l’Anas e un veterinario dell’Asrem Molise, come di prassi in questi casi.

L’automobilista si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi subito dopo l’impatto.